Free Mobile : un nouveau smartphone Samsung 5G disponible dans la boutique

Un nouveau smartphone 5G de Samsung débarque dans la boutique Free Mobile. Ce modèle a plusieurs arguments au-delà de sa connectivité de dernière génération.

Le smartphone en question, c’est le Galaxy A52 5G fraîchement annoncé par le constructeur sud-coréen, aux côtés des Galaxy A52 et Galaxy A72 limités à la 4G. Ce modèle est proposé à l’achat au comptant à 449 euros ou en 4 fois sans frais (113 euros à la commande, puis 3 x 112 euros). Des écouteurs sans-fil Galaxy Buds+, d’une valeur de 129 euros, sont par ailleurs offerts.

Positionné sur le milieu de gamme, le Galaxy A52 5G propose notamment un chipset Snapdragon 750G, un écran Super AMOLED 6,5 pouces FHD+ 120 Hz, un stockage 128 Go, un capteur photo 64 Mégapixels à l’arrière, un capteur photo 32 Mégapixels à l’avant et une batterie 4 500 mAh. Son interface One UI 3.1 repose sur le système d’exploitation Android 11. Notez enfin l’étanchéité certifiée IP67.

Ci-dessous, la fiche technique complète du Galaxy A52 5G :