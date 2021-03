Redécouvrez l’histoire de la cabine téléphonique en vidéo

Elles ont fini par disparaître avec la démocratisation du téléphone mobile. Retour sur les origines des cabines téléphoniques.

Dans une vidéo d’environ 2 minutes, Orange nous propose une nouvelle fois un petit bond dans le temps. Après l’histoire du Minitel, ancêtre d’Internet, l’opérateur historique nous invite cette fois-ci à découvrir ou redécouvrir les origines de la cabine téléphonique, qui était bien utile avant l’arrivée du téléphone mobile.

Présentée en 1881 par la Société Générale des Téléphones lors de la première Exposition Internationale de l’Électricité à Paris, la cabine téléphonique a été installée dans les bureaux de poste, avant d’être déployée dans les villages. À la fin des années 1990, on en comptait 300 000 en France. Entre 2000 et 2013, leur nombre a chuté de 95 % avec la démocratisation du téléphone mobile. Elles étaient ainsi une centaine en activité fin 2019 et seulement 2 en 2020. Aujourd’hui, elles sont revendues comme objets vintages ou reconverties en cabines à livres. Fonctionnant à pièce ou à carte, la cabine téléphonique a pris différentes formes en fonction des pays. On se souvient notamment des modèles gris en France, rouges en Angleterre ou jaunes en Allemagne.