La fibre de Free est désormais disponible dans plus d’un foyer français sur deux et plus de 8 200 communes

Free enchaîne les records sur la fibre

C’est certainement une des meilleures nouvelles pour les abonnés annoncée aujourd’hui par Iliad à l’occasion de la présentation de ses résultats : le Groupe a établi en 2020 de nouveaux records en termes de nouvelles prises raccordables et de nouveaux abonnés raccordés en FTTH : C’est ainsi que le nombre de prises raccordables a augmenté de 6 millions sur 12 mois, à 19,9 millions de prises à fin décembre 2020 soit plus d’un foyer français sur deux (contre 13,9 millions un an auparavant). Les offres commerciales du Groupe en fibre sont désormais disponibles sur près de 8 200 communes (4 400 communes à fin 2019). Le Groupe a finalisé la couverture horizontale des Zones Très Denses en 2018 et a quasiment finalisé le raccordement vertical avec un ratio supérieur à 90% à fin 2020.

Cette accélération du déploiement a permis au parc d’abonnés FTTH de progresser de 59 % sur l’année, et atteint 2 803 000 abonnés au 31 décembre 2020 (3 millions à la date d’aujourd’hui selon Thomas Reynaud), une année record en termes de raccordements, avec 1,04 million de nouveaux abonnés. Cette progression sur 12 mois s’explique par deux facteurs principaux selon Iliad : d’une part appétence croissante des foyers français pour la technologie FTTH, et d’autre part l’ouverture progressive de la commercialisation des offres FTTH de Free en dehors des Zones Très Denses.

“Cette forte accélération des raccordements abonnés a permis au Groupe de consolider son positionnement de 1er Opérateur alternatif dans le FTTH en 2020″ a indiqué Iliad ajoutant que “cette forte demande de fibre combinée à l’accélération des déploiements sur l’ensemble du territoire et de nos co-financements en parallèle nous amène à réviser à la hausse nos objectifs : Compte tenu des bons résultats commerciaux et des déploiements rapides en France, nous avançons de deux ans, à 2022, notre objectif d’atteindre 30 millions de prises commercialisables et d’un an, à 2023, notre objectif d’avoir plus de 5 millions d’abonnés Fibre.”