Iliad annonce qu’il va lancer sa Freebox en Italie avant cet été, et déploie à tour de bras en attendant

La Freebox va sortir de France pour la première fois

Iliad a présenté aujourd’hui ses résultats concernant ses activités en Italie. Au 4ème trimestre le Groupe a annoncé avoir acquis 395 000 abonnés mobile supplémentaire et avoir terminé 2020 avec plus de 7,2 millions d’abonnés soit plus de 9% du marché mobile italien (hors M2M).

Mais surtout, les recrutements devraient s’accélérer puisqu’il va se lancer dans le fixe. Le Groupe de Xavier Niel a en effet annoncé ce matin que ses offres fixes serait lancées avant cet été 2021. Lors de la conférence de presse qui a suivi la présentation des résultats, Thomas Reynaud, le directeur général, a été interrogé sur la Freebox qui serait lancée en Italie, mais n’a pas voulu indiquer quel serait le ou les modèle(s) qui seront proposés. Il devrait cependant y avoir au moins une offre avec les Freebox Pop, la dernière box lancée par Free.

Un déploiement qui s’étend à travers le pays

Parti de rien en Italie en 2018, Free dispose désormais de 6 115 sites mobiles à travers le pays. Et le déploiement est rapide puisque sur la seule année 2020, l’opérateur a ajouté plus de 4 000 sites. Son objectif est d’atteindre 8 500 sites à la fin de cette année et 10 000 à 12 000 en 2024.