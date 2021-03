Free lance une grosse promo sur OCS à destination des abonnés Freebox

Tous les contenus OCS à moitié prix jusqu’au 30 avril, directement accessibles depuis Freebox TV.

Avis aux fans de séries, il y a de la promo chez Free. L’opérateur de Xavier Niel propose l’accès aux 4 chaînes OCS et à l’ensemble des programmes à la demande pour 5.99€/mois au lieu 11.99€/mois jusqu’au 30 avril, sans engagement. Passé cette date, le tarif promotionnel prend fin.

Il suffit de se rendre sur le canal 37 de votre Freebox, muni de votre code d’achat et de suivre les instructions s’affichant sur votre écran pour en bénéficier.

Avec cette option, vous aurez ainsi accès à OCS Max, avec des films et séries pour toute la famille, disponible sur le canal 37, mais pas seulement. Les fans de séries et cinéma indépendant pourront se rendre sur OCS City (canal 38), les amoureux de thriller, polar et d’horreur auront OCS Choc (canal 39) et ceux voulant voir ou revoir de grands classiques de cinéma pourront se rendre sur le canal 40 pour regarder OCS Géant. Tous les programmes de ces chaînes sont disponibles à la demande sur votre TV via Freebox Replay.

OCS propose des séries moins de 24 heures après leur diffusion aux États-Unis. Dès ce mois de mars, découvrez ainsi le grand retour de The Walking Dead ou encore la célèbre dystopie de la Servante écarlate (The Handmaid’s Tale) en avril. Retrouvez également toutes les autres grandes séries HBO disponibles à la demande sur votre TV via Freebox Replay : Game of Thrones, Westworld, True Detective, Chernobyl, Euphoria…

Mais aussi des films incontournables dès le mois de mars avec Halloween, The Professor and the Madman, Tanguy le retour, Au Nom de la Terre ou encore Enragé et Terrible Jungle en avril.

Des thématiques sont également mises en place chaque mois. Durant le mois de mars, découvrez ou re-découvrez des portraits de femmes. Retrouvez ainsi Lucie Aubrac, Colette, Ni juge, ni soumise, Chichinette : ma vie d’espionne ou encore Marguerite et Les Beaux Jours. Mais aussi de l’action avec The Exception, The Keeping Room, Charlie’s Angel et plus encore. Ne loupez pas non plus la semaine coréenne.