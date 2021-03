Free lance enfin les alertes sur la Freebox pour son service 100% Ligue 1

Accéder aux extraits des matchs en quasi-direct c’est bien, avec des notifications c’est mieux. Près de 6 mois après les versions mobiles, Free Ligue 1 Uber Eats permet enfin d’activer cette fonctionnalité sur la Freebox.

Au-delà du temps additionnel, Free lance enfin les alertes sur la Freebox pour accéder en un rien de temps aux buts et meilleures actions des matchs du championnat de France de football sans devoir rester scotcher toute la soirée sur l’interface de son service Free Ligue 1 Uber Eats.

Pour y accéder, direction la rubrique Réglages dans l’application sur les Freebox (canal 63), puis de sélectionner les équipes de votre choix. Tous les clubs sont sélectionnables, les notifications seront envoyées en fonction de la sélection. Restera ensuite à définir votre profil. Le premier, baptisé fidèle vous permettra de recevoir à l’écran peu importe le programme TV en cours, une fenêtre en PIP vous indiquant seulement les résumés et buts avec des clips vidéos. Le second “Fan”, plus poussé, vous avertira de tous les meilleurs moments (actions, buts…). Enfin, pour ceux qui ne veulent rien louper, le profil “fada” vous alertera de toutes les actions de jeu avec ou sans clips vidéo.

Des notifications sous forme de fenêtre sur Freebox TV

Présentée comme le point fort du service Free Ligue 1 Uber Eats en juillet 2020 lors du lancement de la Freebox Pop, la fonctionnalité “notifications et alertes” a fait son apparition dans un premier temps sur mobile (Android et iOS) en septembre dernier. Il aura donc fallu attendre 6 mois pour que les abonnés Freebox puissent en profiter sur leur box. Alors qu’est-ce que cela donne.

Lors du visionnage d’un programme sur Freebox TV ou via OQEE sur la Freebox Pop comme ici, une fenêtre s’ouvre en bas à droite de l’écran alertant d’une action de jeu ou d’un but en fonction du paramétrage de l’application. Deux choix sont alors possibles , soit ouvrir le contenu dans ce cas l’utilisateur sera renvoyé directement sur l’interface de Free Ligue 1 Uber Eats, soit fermer la fenêtre si le fait de match ne vous intéresse pas. L’alerte reste à l’écran 60 secondes si aucune décision n’est prise. Seul bémol, il est impossible pour le moment de regarder l’action directement via la fenêtre sans quitter le programme TV en cours.

Pour rappel, Free Ligue 1 Uber Eats est aussi offert à tous les abonnés non Free Mobile et Freebox jusqu’à la fin de la saison.