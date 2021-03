Free et Canal+ offrent un nouveau cadeau en avant-première aux abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One

Vous pouvez dès à présent découvrir gratuitement le premier épisode de It’s a sin, avant même sa diffusion sur Canal+, sur l’Aktu Free de votre Freebox. Quand Lundi rime avec épisode gratuit chez Free. Les abonnés disposant d’une Freebox Delta, Révolution, mini 4K ou One peuvent dès à présent se rendre dans la rubrique Aktu Free (dans la section vidéo club pour Freebox Révolution) pour découvrir le premier épisode d’une nouvelle série bientôt diffusée sur Canal+. Découvrez dès maintenant et en avant-première le 1er épisode de la série de #HBO “It’s a sin” qui sera diffusée dès le lundi 22/03 à 21h sur @canalplus !

Rendez-vous sur L’AKTU Free de votre Freebox.😎 pic.twitter.com/VO09QFJnco Free (@free) March 15, 2021 Diffusée à partir de lundi prochain sur la chaîne cryptée, la série britannique “It’s a sin” narre la vie de Ritchie, Roscoe et Colin, débarquant à Londes en 1981. Ces trois compères vont commencer leur vie d’adulte avec un virus, qui se propage dans la communauté gay. Vous suivrez ainsi l’histoire de leurs amis, de leurs amants et de leurs familles. La série compte 5 épisodes, avec un casting aux petits oignons (notamment pour les amateurs de séries britanniques, avec des têtes bien connues comme Shaun Dooley ou le culte Stephen Fry). Pour suivre le reste de la série, il faudra donc un abonnement à Canal+.