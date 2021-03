MyCanal débarque enfin sur PlayStation 4

Canal+ continue d’étendre son application à de nouveaux supports. Après une arrivée sur PS5, c’est au tour de sa grande soeur d’obtenir enfin sa version de myCanal.

Enfin, une application pour PlayStation 4. Annoncée en novembre dernier, lors d’un grand remaniement de sa plateforme et de nombreuses annonces sur les appareils s’apprêtant à supporter myCanal, le service de la filiale de Vivendi est désormais disponible sur la PlayStation 4.

Le mode expert y est disponible, ainsi que de nombreuses fonctionnalités connues de myCanal, comme la gestion des profils, la reprise de lecture ou le contrôle du direct… Il est également possible de profiter de Canal VOD sur la plateforme, expliquent les développeurs. Vous pouvez retrouver l’appli myCanal via la section “TV et Video” ou via le PlayStation Store.

Cette application est accessible aux détenteurs d’une offre Canal+ avec ou sans engagement, soit : les abonnés Canal+, les abonnés de moins de 26 ans, ceux ayant souscrit à l’offre Canal+ Séries et les abonnés beIN Sports connect. Apparemment, les abonnés aux offres Freebox avec TV By Canal ne peuvent pas accéder à myCanal, comme sur PS5 pour le moment.