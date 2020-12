Abonnés Freebox TV By Canal : il est impossible de se connecter à MyCanal sur la PS5 pour l’instant

Si vous faites partie des chanceux ayant reçu une PS5 à Noël, Canal+ prévient que MyCanal n’y est pas encore accessible pour les abonnés Freebox TV By Canal.

Votre PlayStation flambant neuve ne peut pas encore servir de décodeur secondaire pour votre offre TV By Canal. En effet, si l’application est bien disponible sur le dernier bijou de Sony, certains abonnés Freebox ont tenté de s’y connecter avec leurs identifiants, sans succès.

En effet, la saisie d’identifiants MyCanal ne se fait que via l’adresse mail et un mot de passe, et ne propose donc pas de bouton dédié aux abonnés Freebox Delta et Révolution. Interrogée à ce sujet, l’assistance Canal a répondu sur Twitter que la situation était bien connue des équipes de développeurs.

Bonjour, l’accès à la PS5 n’est pas encore possible pour les abonnés TV by CANAL de Free, nous y travaillons. Si vous détenez une offre CANAL+, il vous faut vous identifier avec votre compte CANAL+. INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) December 30, 2020

Si vous voulez utiliser MyCanal pour faire de votre PlayStation 5 un décodeur supplémentaire, il faut donc pour l’instant uniquement utiliser les identifiants d’une offre Canal+. Mais la fonctionnalité devrait arriver prochainement.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint.