Nouvelles fonctionnalités pour Youboox, le service offert 30 jours aux abonnés Free

Youboox, en promo en ce moment pour les abonnés Free avec un mois offert, se peaufine sur Android.

Le service de lecture en ligne Youboox continue d’améliorer l’expérience utilisateur en ajoutant des fonctionnalités sur ses applications mobile. C’est au tour de la version disponible sur le Play Store de bénéficier de nouvelles fonctionnalités, dans une version estampillée 4.1.0.

Tout d’abord, il est désormais possible, comme pour la version iOS depuis l’année dernière, d’utiliser des marques pages dans les livres, les BD et la presse. De quoi retrouver vos passages préférés, même après avoir continué votre lecture.

Pour les amateurs de presse en ligne, notamment ceux qui regardent sur tablette, Youboox a également intégré la vue en double-page pour ces titres. Et enfin, toujours dans l’optique d’améliorer le confort de lecture, les développeurs ont amélioré la fonctionnalité de zoom/dezoom.

Lancée en avril dernier, l’offre payante de Youboox spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet d’accéder en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à deux nouveautés de taille, des milliers de livres audio mais aussi à des titres de presse dont L’Équipe, Libération, Les Echos ainsi que des magazines comme L’Express, L’Obs, Elle, Public. Le service compte plus de 2 millions d’abonnés. Actuellement, l’abonnement présenté comme une déclinaison de l’offre Youboox Premium standard, est offert pendant 1 mois par Free à ses abonnés avant de passer à 7,99€/mois, sans engagement. Un mail leur est actuellement envoyé pour leur permettre de bénéficier de cette promo via une page dédiée.