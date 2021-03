Forfaits mobiles : Sosh lance trois séries limitées avec jusqu’à 100 Go de data

Sosh, la marque low cost d’Orange, participe elle aussi à la guerre autour de la data dans le mobile. Elle dégaine en effet trois forfaits sans engagement à prix cassé avec un maximum de data pour l’Internet mobile.

Jusqu’au 29 mars 2021, Sosh commercialise ainsi des forfaits mobiles 60, 70 et 100 Go (débit réduit au-delà) sans engagement à respectivement 13,99, 14,99 et 15,99 euros par mois. “Même après un an”, est-il d’ailleurs précisé par la marque d’Orange. Ces forfaits comprennent en outre les appels voix, les SMS et les MMS en illimité depuis la France et l’Europe. La partie data mobile utilisable depuis le reste de l’Europe varie entre 8 et 15 Go, selon la formule choisie. À noter pour terminer qu’on parle de forfaits limités à la 4G et que Sosh propose la carte SIM dans sa version physique ou virtuelle (eSIM).