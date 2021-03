Google Maps va permettre à ses utilisateurs de dessiner les routes manquantes pour améliorer sa cartographie

La cartographie des routes est en constante évolution. Création de nouvelles routes, travaux modifiant les routes existantes, tout ceci est répertorié chez Google Maps ou du moins presque.

Aidez Google Maps à améliorer sa carte. Depuis la version bureau, il sera bientôt possible au travers d’un nouvel outil d’édition de route. Cet outil permettra d’ajouter les routes manquantes en dessinant des lignes, les renommer rapidement, modifier la direction de la route et même de réaligner ou supprimer les routes erronées. Bien évidemment, Google vérifiera la véracité des suggestions des utilisateurs avant de les mettre en ligne.

Cette fonctionnalité va être déployée au cours des prochains mois dans plus de 80 pays. Lorsque celle-ci sera disponible, il suffira de se rendre dans le menu latéral situé à gauche de l’écran et d’accéder à la section “Modifier la carte” et de sélectionner “Route manquante”. Google propose une courte vidéo pour présenter ce nouvel outil.

Source : Google