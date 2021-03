Apple met un terme à sa production de HomePod pour se focaliser sur ses HomePod mini

Apple a annoncé la fin du HomePod. Une fois les stocks actuels écoulés, ce dernier ne sera plus produit au profit du HomePod mini lancé l’année dernière, moins puissant mais plus abordable.

Fin de l’aventure. La firme de Cupertino a annoncé ce weekend, l’arrêt de son enceinte HomePod, environ trois ans après son lancement.

Apple a déclaré au site spécialisé Techcrunch : « Le HomePod mini a été un succès depuis son lancement à l’automne dernier, en offrant aux utilisateurs un son incroyable, un assistant intelligent, et un contrôle de leur maison connectée pour seulement 99 dollars. Nous concentrons nos efforts sur le HomePod mini. Nous arrêtons le HomePod originel, qui continuera à être disponible tant qu’il y aura des stocks via notre site, les Apple Store et les revendeurs Apple autorisés. Apple fournira des mises à jour et des services à ses utilisateurs de HomePod, et une assistance technique au travers d’Apple Care ».

Il a tout de même fallu 5 ans de recherche et développement à la marque à la Pomme afin d’aboutir au premier HomePod. La firme dirigée par Tim Cook aurait même spécialement conçu une chambre sourde d’une taille record aux Etats-Unis dans le but concevoir cette enceinte.

Malheureusement, le HomePod est proposé à un tarif trop élevé et son assistant aurait mérité d’être plus au point. Malgré une qualité sonore remarquable, le HomePod n’est pas un succès commercial.

Dans le domaine des enceintes, Apple ne précise pas ses plans pour la suite. Est-ce que la firme va proposer une nouvelle enceinte afin de remplacer le HomePod ou se contentera-t-elle de son HomePod mini actuel ? Nous en saurons probablement plus dans les mois qui viennent.