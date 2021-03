Free lance une nouvelle mise à jour du serveur des Freebox Delta, Pop, Révolution, mini 4K et One

Les Freebox disposent désormais d’un nouveau firmware. Au programme, de nombreuses corrections et améliorations.

Vous pouvez redémarrer votre Server. Les développeurs ont déployés un patch correctif pour plusieurs problèmes remontés sur le bugtracker. Voici la liste des correctifs implémentés dans cette version 4.2.10.

Les erreurs 502 aléatoires sur la page de débit de Freebox OS sont de l’histoire ancienne. Ainsi, vous pouvez désormais suivre la courbe de débit de votre Freebox sur Freebox OS, sans rencontrer de problème. Un autre souci dont nous vous avions fait part a été corrigé : l’incompatibilité entre la présence des termes “FAIL” et “OK” dans le nom de votre réseau WiFi et l’utilisation des répéteurs Free . D’autres problèmes plus techniques ont été corrigés :

Amélioration de la compatibilité du serveur UPnP avec le client utilisé par certains jeux PS4

Amélioration de la compatibilité du serveur DHCP

Correction des problèmes de roaming en WPA3

Mise à jour de la base de données OUI (association MAC / fabricant)

N’hésitez pas à redémarrer votre Server pour bénéficier de cet update.