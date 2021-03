Découvrez le premier unboxing vidéo de la nouvelle Freebox Pro

La Freebox Pro fait son grand déballage

La Freebox Pro a été présentée ce mardi au siège de Free et les premiers abonnés la recevront dès ce vendredi. En avant première, Univers Freebox vous présente l’unboxing de cette nouvelle box dédiée aux professionnels. Dans un emballage noir mat, on retrouve donc la Freebox Pro ainsi que les connectiques nécessaires à son fonctionnement. On découvre également les emplacements pour les disques durs 2,5″ SATA III. A noter qu’un disque dur internet SATA 1 To est inclus, mais il est possible d’acheter un disque dur supplémentaire pour 40€ ou d’opter pour deux disques SSD pour 200€.

Au cours de ces prochains jours, nous vous présenterons en détail et en vidéo cette nouvelle Freebox Pro, et en particulier toutes les innovations qu’elles intègre. Certaines seraient d’ailleurs très utiles sur les Freebox grand public, et on peut espérer que Free en intégrera dans ses prochaines versions de Freebox.

Et pour ne rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaînes YouTube d’Univers Freebox