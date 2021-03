Neuf chaînes de France TV débarqueront prochainement sur les Freebox et les box d’Orange, SFR et Bouygues Telecom

Les chaînes La 1ère de France Télévisions feront bientôt leur apparition sur les box des quatre grands FAI français.

A l’heure où le CSA temporise autour de la reprise du canal de France Ô sur la TNT, France TV annonce pour sa part au Sénat la reprise prochaine en métropole de ses chaînes TV d’outremer, La 1ère, et la création d’une radio spécifique en DAB+.

Par conséquent, des canaux dédiés à La 1ère Martinique, Réunion, Mayotte Guadeloupe, Wallis et Futuna, Polynésie, Calédonie, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon seront prochainement proposés sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom.

Six mois après l’arrêt effectif de France Ô, la délégation sénatoriale aux outre-mer a réuni, le 16 mars, Sylvie Gengoul, directrice du pôle outre-mer de France Télévisions, Maël Disa, délégué interministériel à l’égalité des chances des Français d’outre-mer et à la visibilité, et Tony Rebus, président de l’Association des auditeurs et téléspectateurs des outre-mer (AATOM). A l’ordre du jour, un premier bilan de la mise en œuvre du Pacte de visibilité signé en juillet 2019 par France Télévisions.

Soutenant que la quasi-totalité des 25 engagements ont été tenus, Sylvie Gengoul a affirmé que “la visibilité des outre-mer à France Télévisions est devenue plus qu’un réflexe, elle est la normalité”. Au rang des enseignement les journaux télévisés progressent, le programme “L’info outre-mer” réunit plus de 200 000 téléspectateurs par jour. En moyenne, 8,2 millions de téléspectateurs regardent chaque semaine des programmes ultramarins sur France Télévisions et le Portail numérique enregistre 1,46 million de visites mensuelles. Less rendez-vous ultramarins seront consolidés et renforcés lors des prochaines saisons par France Télévisions.

Source : Megazap, Le Sénat