La VoLTE tarde chez Free Mobile, l’opérateur promet un lancement cette année

Disponible chez Orange, SFR, Bouygues et plusieurs MVNO comme La Poste Mobile et Réglo Mobile, la VoLTE se fait toujours désirer par les abonnés Free Mobile, bientôt rejoints par les clients Free Pro.

Attendue de pied ferme, la VoLTE est toujours aux abonnés absents chez Free Mobile, mais aussi à présent chez Free Pro lancé hier dans le grand bain sur le marché B2B. En marge du lancement de la Freebox Pop, le 7 juillet 2020, Xavier Niel avait pourtant tablé sur un lancement de cette technologie déjà présente chez la concurrence, à la fin de l’année tout en signifiant ne pas vouloir faire de pré-annonce. Prévue initialement après le lancement de la 4G en roaming à l’étranger en mai 2019, la VoLTE devait débarquer finalement selon lui en même tant que la 5G : « on pourra alors trouver des solutions à un certain nombre de questions que l’on peut nous poser au moment du lancement de la 5G ». L’opérateur n’avait à première vue pas le choix, la VoLTE est nécessaire pour la cinquième génération de téléphonie mobile.

Bonjour Korben, il faudra être un tout petit peu patient mais nous avons bien la VoLTE prévue dans les cartons pour 2021 😉 Free Pro (@FreePro) March 23, 2021

Reste que l’impatience est montée d’un cran hier sur les réseaux sociaux. L’opérateur de Xavier Niel s’est lancé à la conquête des TPE-PME, collectivités et entrepreneurs hexagonaux. L’occasion pour certains d’interpeller Free Pro mais aussi le fondateur de Jaguar Network, filiale d’Iliad et pilier de la stratégie de l’opérateur sur le segment. Alors à quand la VoLTE, ce sera en 2021, s’accordent à dire Kevin Polizzi et la branche entreprises de Free.

la VoLTE c’est bien et c’est pour 2021 ! Kevin Polizzi (@KevinPolizzi) March 23, 2021

La VoLTE, c’est quoi au juste ?

Evitant le basculement entre réseaux 2G ou 3G au cours d’un appel, la VoLTE permet à l’usager de gagner en qualité, rapidité et confort d’utilisation. Cette technologie donne accès à une utilisation simultanée des services voix et data en 4G. De ce fait, il est possible de télécharger des fichiers ou encore consulter ses emails via la 4G tout en appelant. Autre avantage, le temps d’établissement des appels est 3 fois plus rapide (ainsi qu’un taux d’échec nettement diminué). La qualité sonore se voit aussi améliorée grâce au son haute définition.