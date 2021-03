Free Mobile : trois nouveaux smartphones compatibles avec la 5G de l’opérateur

Trois smartphones de marque OnePlus, dont les nouveaux OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro officialisés cette semaine, fonctionnent désormais sur le réseau 5G de Free. Le logo apparaît après l’installation d’une mise à jour.

D’après une remontée côté internautes et nos propres constatations, la liste des smartphones OnePlus compatibles avec la 5G de Free Mobile s’allonge. Après l’installation d’une mise à jour de plus de 300 Mo, le OnePlus 9 Pro dont vous pouvez retrouver notre test et le OnePlus 9 dont notre test arrivera la semaine prochaine, affichent désormais la 5G dans leurs paramètres logiciels et fonctionnent sur le réseau 5G de Free Mobile.

Ci-dessous, la liste des smartphones indiqués compatibles sur le site de l’assistance Free Mobile :