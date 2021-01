Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les Freebox se mettent à jour, le Player Devialet aussi, et une migration de plus possible sur mobile

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus. Nouveautés Free Free a lancé le 28 janvier une nouvelle mise à jour du serveur des Freebox Delta, Pop, Révolution, mini 4K et One. Cette mise à jour corrective améliore notamment les performances xDSL en upload sur la Freebox Pop. Par ailleurs, le problème d’instabilité sur Freebox Delta & Pop lorsqu’un appel téléphonique était en cours, est désormais de l’histoire ancienne. Plus d’infos…

L’opérateur a également proposé un nouveau programme de bêta-test sur les Freebox Delta, mini 4K, Révolution et Pop mais celui-ci est dores et déjà clos. Plus d’infos…

Une nouvelle mise à jour du player de la Freebox Delta a également été déployée. Certains problèmes de compatibilité HDMI ont été corrigés. Par ailleurs, “Alexa pouvait devenir sourde jusqu’au prochain redémarrage” expliquent les développeurs. Cela ne devrait plus se produire avec ce correctif. Plus d’infos…

Freebox : le nouveau service de SVOD d’Univers Ciné et la chaîne Golf Channel débarquent sur Prime Video avec un essai gratuit. Plus d’infos…

Freebox Pop et mini 4K : Okoo, le service jeunesse de France TV fait peau neuve avec une nouvelle interface plus adaptée à l’âge des enfants. Plus d’infos…

Free Ligue 1 Uber Eats : l’application 100 % foot se dote d’une nouvelle fonction pratique sur iPhone à savoir l’ajout d’une barre de progression du match sur la liste des matchs. Plus d’infos…

Zapette pour Freebox : l’application de télécommande virtuelle se met à jour sur Android et iOS. Plus d’infos… Nouveautés Free Mobile Free Mobile permet désormais la migration vers son forfait 5G à certains abonnés à son offre intermédiaire. Plus d’infos…

Free a mis à jour sa carte de couverture 3G/4G/5G. Ainsi, vous pouvez dorénavant retrouver l’état de la couverture de Free au 14 janvier dernier, contre le 15 décembre auparavant, date de lancement de son réseau 5G. Plus d’infos…

Jusqu’au 2 février prochain, Free Mobile propose son forfait intermédiaire avec 80 Go de data à 11,99€/mois. L’enveloppe de data incluse en roaming ne change pas, à savoir 8 Go. Plus d’infos…

Pour la première fois, Free lance des promos sur les smartphones reconditionnés. La première concerne l’iPhone 8 reconditionné 64Go Grade A. qui est désormais proposé à 279€ au lieu de 299€ au tarif normal, soit 20€ de remise. Plus d’infos…

Redmi Note 9T : le nouveau smartphone 5G à petit prix de Xiaomi est disponible dans la boutique Free Mobile. Son prix 269€. Plus d’infos…

Free Mobile – Mon Compte, l’application très complète sous licence Free s’ouvre sur Android et iOS pour les abonnés à La Réunion . Sur l’OS de Google, il est désormais possible de consulter sa messagerie vocale visuelle comme sur iOS. Plus d’infos…

Free a ouvert sa 109e boutique à Liévin dans le Pas-de-Calais et son 110e Free Center à Evreux dans l'Eure. L'opérateur a aussi publié une énigme pour annoncer l'ouverture d'une nouvelle boutique. Plus d'infos…

C’est officiel, les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta vont bénéficier gratuitement de StarzPlay durant 1 an. Plus d’infos…

Culturebox : lancement dès le 1er février de la nouvelle chaîne éphémère gratuite de France Télévisions. Disponible sur les Freebox. Plus d’infos…

Iliad/Free présentera ses résultats annuels le 16 mars prochain. Plus d’infos…