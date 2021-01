Zapette pour Freebox : l’application de télécommande virtuelle se met à jour sur Android et iOS

L’application mobile Zapette pour Freebox profite d’une petite mise à jour. Diffusée via le Play Store pour les utilisateurs Android et par l’intermédiaire de l’App Store pour les propriétaires d’un iPhone, l’application Zapette pour Freebox permet d’utiliser son smartphone comme télécommande d’appoint pour la Freebox Révolution. Pratique lorsque l’on ne trouve plus sa télécommande ou lorsque l’on est à court de piles. Notez qu’il faut se connecter sur le réseau Wi-Fi de la Freebox pour l’utiliser. L’application Zapette pour Freebox est récemment passée en version 1.26 sur iOS, après plusieurs mois sans mise à jour, et en version 1.25 sous Android. Dans les deux cas, il s’agit de peaufiner l’application. Le développeur indique en effet des corrections de bugs et des améliorations des performances sur iOS, tandis qu’il évoque une mise à jour de maintenance dans le cas d’Android.