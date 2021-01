C’est officiel, les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta vont bénéficier gratuitement de StarzPlay durant 1 an

Des contenus supplémentaire intégrés à Canal+ Séries

Univers Freebox vous l’annonçait en début de semaine, c’est désormais officiel, Cana+ Séries va intégrer Starzplay dans son service à compter du 3 février. Starzplay donne accès à des programmes inédits, notamment les séries « Mr Mercedes », « The Act » avec Joey King et Patricia Arquette, “The Great” sur la vie de Catherine II de Russie ou encore “The Stand” adaptée de Stephen King qui débarquera en janvier prochain mais aussi à une large bibliothèque de films à succès. Canal+ envoie en actuellement un mail aux abonnés à ce service pour leur annoncer la bonne nouvelle.

Et cette bonne nouvelle concerne aussi les abonnés Freebox Delta et Freebox Pop. En effet, Free a annoncé offrir depuis fin décembre aux abonnés Delta et Pop mais aussi aux détenteurs d’un Player Devialet, 12 mois d’abonnement à Canal+ Séries, qui sa donc complété avec les contenus de Starzplay. Comprenant 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal, l’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue des 12 mois.

Pour rappel, Starzplay est également accessible via Amazon Channels, avec un essai gratuit de 14 jours, alléchant notamment pour les abonnés Freebox Delta, qui bénéficient d’Amazon Prime inclus. Pour les détenteurs de Freebox Pop et mini 4k, vous pouvez retrouver les contenus de Starzplay sur Molotov TV au tarif de 2,49€/mois (pour les 3 premiers mois) au lieu de 4,99€/mois

Ambitieuse, la plateforme ambitionne de séduire entre 25 et 35 millions d’abonnés dans le monde d’ici 2025. Le service se revendique le quatrième acteur du marché derrière Netflix, Prime Video et Disney+.