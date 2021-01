Posez vos questions à Univers Freebox, nous y répondons en vidéo (et découvrez nos premières réponses)

Vous avez encore des questions à nous poser ? Univers Freebox vous prépare un nouvel épisode de sa FAQ, et vous pouvez y participer.

C’est reparti pour un tour ! Nous préparons notre 4ème vidéo de U-FAQ où nous répondons à vos interrogations. Pour rappel le principe est très simple : c’est une foire aux questions. Dans les commentaires de cet article, vous êtes libres de nous soumettre vos interrogations, quelles qu’elles soient à notre sujet ! (dans le respect tout de même)

Du fonctionnement d’Univers Freebox, de nos relations avec Free ou les autres acteurs des télécoms, aux questions plus personnelles que vous voulez poser aux membres de l’équipe, qu’ils soient journalistes, développeurs, réalisateurs, accompagnateur(s) numérique, etc. vous avez carte blanche ! Il s’agit avant tout de vous permettre de découvrir un peu les coulisses d’Univers Freebox, dans un cadre plus informel qu’à travers un article ou nos autres formats de vidéos..

Si avez manqué les 3 premiers épisodes ,vous pouvez les retrouver ci-dessous. N’hésitez pas à vérifier si votre question a déjà été posée.

Nous effectuerons une sélection puis y répondrons tous ensemble sur notre chaîne YouTube. A vos claviers et rendez-vous ce dimanche 10 janvier pour la diffusion sur YouTube !