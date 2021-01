Auchan Telecom dégaîne des forfaits 40 et 100 Go à prix cassé pendant un an

Récemment tombée dans le giron de Bouygue Telecom, la marque Auchan Telecom participe à la guerre autour de la data grâce à deux forfaits 40 et 100 Go à petit prix. Sans engagement, ils profitent en effet de tarifs promotionnels durant la première année.

Jusqu’au 2 février 2021, Auchan Telecom propose des forfaits mobiles 100 et 40 Go (débit réduit au-delà) à 9,99 et 6,99 euros par mois. Les tarifs promotionnels sont valables pendant 12 mois, avant de passer à respectivement 19,99 et 13,99 euros par mois. Notez qu’il faudra prévoir 10 euros pour la carte SIM triple découpe, payable au moment de la commande.

Sans engagement, les forfaits en question intègrent par ailleurs les appels, SMS et MMS en illimité. Ils prévoient également une partie roaming, avec un enveloppe data de 3 ou 5 Go (selon le forfait choisi) utilisable depuis l’Europe et les DOM.

Comme Cdiscount Mobile ou NRJ Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, récemment devenu une filiale de Bouygues Telecom. Elle utilise les réseaux de Bouygues Telecom, Orange et SFR.

Et chez les concurrents ?

La guerre autour de la data bât son plein ces derniers temps. On trouve ainsi des séries limitées 60, 70 et 100 Go à 13,99, 14,99 et 15,99 euros chez Sosh, mais aussi des forfaits 200 Go chez Bouygues Telecom à 14,99 euros et Red by SFR et 15 euros. Cdiscount Mobile n’est pas en reste avec des forfaits 60 et 80 Go à moins de 10 euros pendant les 6 ou 12 premiers mois. Quant au forfait intermédiaire de Free Mobile, il propose 80 Go pour 11,99 euros.