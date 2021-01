Offert pendant 1 an sur Freebox Delta et Pop, Canal+ Séries devrait s’étoffer en incluant StarzPlay

Le catalogue de Canal+ Séries devrait voir arriver les contenus de la plateforme Starzplay le 3 février prochain. Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox profitant de l’abonnement offert par Free pendant un an.

Une nouvelle corde à l’arc du service de SVOD de Canal+. Son offre dédiée aux séries pourrait bientôt proposer les programmes disponibles sur Starzplay. Arrivée en France en 2019, cette plateforme créée par la chaîne américain du câble Starz propose de nombreux contenus variés, allant de séries originales à des films considérés comme des classiques assez récents.

Les détails de cette intégration ne sont pas encore connus, seules les séries de Starzplay devraient s’ajouter au catalogue de la plateforme de Canal+ et non les longs-métrages. Rendez-vous le 3 février prochain pour découvrir au mieux ces nouveaux contenus. Contactés par Univers Freebox, Canal+ n’a ni infirmé ni confirmé cette intégration.

Free a annoncé offrir depuis fin décembre aux abonnés Delta et Pop mais aussi aux détenteurs d’un Player Devialet, 12 mois d’abonnement à Canal+ Séries (au lieu de 9,99€/mois). Comprenant 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal, l’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue des 12 mois. L’activation de ce service offert entraine cependant un problème : il coupe l’accès aux chaînes Canal+ pour ceux qui y sont abonnés. Pour débloquer la situation il faut contacter le service client de Canal+ qui réactivera les chaînes Canal+ sur la Freebox. Mais supprimera par la même occasion l’accès à Canal+ Séries. Selon l’assistance Canal, il n’est pas possible de bénéficier des 2 offres en même temps. A vous de faire votre choix.

Pour rappel, Starzplay est également accessible via Amazon Channels, avec un essai gratuit de 14 jours, alléchant notamment pour les abonnés Freebox Delta, qui bénéficient d’Amazon Prime inclus. Pour les détenteurs de Freebox Pop et mini 4k, vous pouvez retrouver les contenus de Starzplay sur Molotov TV au tarif de 2,49€/mois (pour les 3 premiers mois) au lieu de 4,99€/mois

Starzplay donne accès à des programmes inédits, notamment les séries « Mr Mercedes », « The Act » avec Joey King et Patricia Arquette, “The Great” sur la vie de Catherine II de Russie ou encore “The Stand” adaptée de Stephen King qui débarquera en janvier prochain mais aussi à une large bibliothèque de films à succès.

Ambitieuse, la plateforme ambitionne de séduire entre 25 et 35 millions d’abonnés dans le monde d’ici 2025. Le service se revendique le quatrième acteur du marché derrière Netflix, Prime Video et Disney+.