L’école 42 (Xavier Niel) ouvrira ses portes à Mulhouse en octobre

Comme annoncé récemment, l’école 42 ouvrira bientôt ses portes dans le Grand-Est, les locaux sont déjà en travaux à Mulhouse.

Après Paris, Lyon, Nice, direction Mulhouse. L’école d’informatique fondée par Xavier Niel continue de s’étendre dans le pays, avec une cinquième antenne ouvrant ses portes en octobre prochain en Alsace.

L’installation est en cours dans les locaux du pôle numérique KMØ , un espace regroupant entrepreneurs, start-up et étudiants. Une proximité qui sera bénéfique pour les étudiants d’après Sophie Viger, directrice générale des écoles : “ça permet une certaine émulation, d’avoir tous ces acteurs sur place“.

La région Grand Est ainsi que la Collectivité européenne d’Alsace, l’agglomération et la ville de Mulhouse sont partenaires de cette nouvelle école. Michèle Lutz se réjouit de l’arrivée de l’école sans professeur dans sa ville : ” Nous manquons de développeurs, nous manquons de codeurs, on peut mettre des programmes au point mais sans eux ça ne vaut pas grand chose. “. L’ouverture est prévue pour octobre avec la première session d’épreuves de sélections, après celle-ci, 150 étudiants sont attendus pour la rentrée de janvier 2022.

Face à la pandémie, 42 a du adapter son fonctionnement au contexte sanitaire. Les fameuses “piscines”, épreuves de sélection obligatoires ont été aménagées en format hybride : moitié à distance, moitié sur site avec un accompagnement des élèves avancé, “notamment par du prêt de matériel, sachant que la pédagogie de 42 est conçue pour se dérouler exclusivement en présentiel. Jusqu’ici, tout était verrouillé pour qu’on ne puisse pas y accéder de l’extérieur“. Avec 42 Network, l’école s’est exportée à l’international et affiche de grandes ambitions pour 2025 : 50 campus actifs et entre 20 000 et 25 000 étudiants, contre 10 000 aujourd’hui.

Source : France bleu