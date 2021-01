Deux nouvelles antennes de 42, l’école de Xavier Niel, sont prévues en France

L’école 42 conserve de grandes ambitions. Après Paris, Lyon, Angoulême et Nice, deux nouvelles antennes doivent ouvrir dans l’Hexagone.

Pas de frein à cause du Covid-19 à l’expansion de 42. Alors que son 4ème campus français a ouvert à Nice, avec déjà 150 étudiants, la directrice générale de l’école annonce “Nous allons bientôt rajouter à cette liste un site dans le Grand Est et un autre en Bretagne“. Sans trop donner de dates précises, il est cependant clair que le réseau 42 doit encore s’étendre.

“La demande est restée forte” explique Sophie Viger, et les ambitions de l’école gratuite à l’international ne faiblissent pas. En 2021, 42 ouvre notamment des sites à Lausanne (Suisse), Alicante, Barcelone et Malaga (Espagne), Lisbonne (Portugal), en Océanie à Adélaïde (Australie), en Asie à Séoul (Corée du Sud), Kuala Lumpur (Malaisie) et Bangkok (Thaïlande). D’ici le mois de juin 2021, 12 nouveaux lieux viendront ainsi s’ajouter à la liste de campus de “42 Network”, qui comptera 33 enseignes à travers le monde.

Face à la pandémie, 42 a du adapter son fonctionnement au contexte sanitaire. Les fameuses “piscines”, épreuves de sélection obligatoires ont été aménagées en format hybride : moitié à distance, moitié sur site avec un accompagnement des élèves avancé, “notamment par du prêt de matériel, sachant que la pédagogie de 42 est conçue pour se dérouler exclusivement en présentiel. Jusqu’ici, tout était verrouillé pour qu’on ne puisse pas y accéder de l’extérieur“. Le cap est fixé pour 2025 : 50 campus actifs et entre 20 000 et 25 000 étudiants, contre 10 000 aujourd’hui.

Source : Le Parisien