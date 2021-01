Découvrez la ville où Free va ouvrir un nouveau Free Center

Free ouvrira prochainement un nouveau Free Center dans la commune de Cesson-Sévigné dans le département d’Ille-et-Vilaine, en région Bretagne.

Toujours dans l’optique d’être au plus près de ses abonnés et prospects, Free continue le déploiement de son réseau de distribution.

Si aujourd’hui, l’opérateur dispose de 108 Free Centers, il compte bien passer la barre des 120 magasins le plus rapidement possible. Le 6 janvier dernier, le compte officiel des Free Centers a d’ailleurs lancé une énième énigme autour d’une prochaine inauguration.

Il s’agissait en réalité d’une carte minimaliste pointant la commune de Cesson-Sévigné bordée par le fleuve de la Vilaine, en périphérie de Rennes.

Un internaute le confirme aujourd’hui sur Twitter. Le panneau servant à cacher les travaux ne laisse aucune place au doute. L’opérateur se permet même un jeu de mots cocasse pour avertir les passants : ” la Rennes des Freebox arrive à Cesson”. Il pourrait s’agir du centre commercial Carrefour Rennes-Cesson.

Assez actif, Free a récemment ouvert ses 104, 105, 106, 107e et 108e Free Centers à Beuvais (Oise), dans le centre commercial Westfield Les 4 Temps à La Défense (Paris), dans le centre commercial Westfield Forum des Halles (Paris), à Cherbourg (département de la Manche) et à Grenoble .

Pour rappel, un Free Center est un espace de découverte et de ventes qui permet de découvrir et de souscrire aux offres Freebox dont la nouvelle Freebox Pop, mais aussi d’essayer de nouveaux smartphones et surtout de recevoir l’assistance des Free Helpers