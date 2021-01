Choc des smartphones à 299 euros proposés par Free : Xiaomi Mi 10T Lite ou Oppo Find X2 Lite ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones compatibles 5G à 299 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Mi 10T Lite et Oppo Find X2 Lite, tous deux compatibles avec la 5G et affichés à 299 euros grâce à des baisses de prix. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : chacun son argument

L’Oppo Find X2 Lite mise sur l’AMOLED promettant un meilleur rendu des couleurs et des contrastes. Mais Xiaomi a comme argument son taux de rafraîchissement 120 Hz apportant de la fluidité dans la navigation et les jeux. On peut même souligner qu’il propose un poinçon, plus discret pour accueillir le capteur photo frontal. Bref, chacun à ses arguments. Pour le reste, on a une diagonale sensiblement équivalente et une définition Full HD+.

Notre classement :

Oppo Find X2 Lite (6,4 pouces, AMOLED, FHD+ et encoche goutte d’eau) Xiaomi Mi 10T Lite (6,67 pouces, IPS, FHD+, poinçon et rafraîchissement 120 Hz)

Performances en multimédia : Oppo

Processeur plus véloce et mémoire vive plus importante, l’Oppo promet tout simplement de meilleures performances. Il remporte par conséquent cette manche.

Notre classement :

Oppo Find X2 Lite (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM) Xiaomi Mi 10T Lite (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM)

La photo : Xiaomi

Le smartphone Xiaomi propose le capteur principal le mieux défini (64 Mégapixels), mais le modèle Oppo n’est pas trop mal loti non plus (48 Mégapixels). Dans les deux cas, on a un quadruple capteur photo à l’arrière avec un module ultra grand-angle, ainsi qu’un duo de modules 2 Mégapixels là pour gonfler la fiche technique.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (64/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Oppo Find X2 Lite (48/8/2/2 Mégapixels, 32 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Xiaomi

La puissance de charge est du même ordre chez les deux rivaux. Xiaomi propose en revanche une batterie de plus grosse capacité, laissant ainsi envisager une meilleure autonomie. Il remporte donc cette manche.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (batterie 4 820 mAh et charge 33 Watts) Oppo Find X2 Lite (batterie 4 025 mAh et charge 30 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : le Xiaomi Mi 10T Lite

Si nous devions choisir, notre choix se porterait sur le Xiaomi Mi 10T Lite qui en promet un peu plus en photo et en autonomie. Il fait l’impasse sur la technologie d’affichage AMOLED, mais bénéficie en contrepartie d’une dalle 120 Hz pour la fluidité. En allant cherchant dans les détails, on remarque également qu’il propose le son stéréo et l’extension MicroSD que son rival n’a pas.