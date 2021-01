Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #153

SFR m’appelle pour me dire que je suis éligibile à la fibre. 🥳🥳🥳

Je suis tout content je dis j’accepte l’offre !

Le mec me dit je vous rappelle je dois voir avec mon collègue.

Il me rappelle et me dit, désolé je me suis trompé vous n’êtes finalement pas éligible 😭😭😭

