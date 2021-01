Free Mobile – Mon Compte, l’application très complète sous licence Free s’ouvre davantage sur Android et iOS

L’application prend désormais en charge les abonnés Free Mobile de la Réunion. La messagerie vocale visuelle débarque Android.

Disponible plus de 8 ans sur l’App Store d’Apple et réapparue sur le Google Play Store l’été dernier à la suite de la signature d’un contrat de licence avec Free, l’application “Free Mobile – Mon Compte” se met à jour à la fois sur iOS et Android.

Après avoir revu récemment l’interface et la présentation des deux versions, le développeur permet dès aujourd’hui via une nouvelle mise à jour aux abonnés Free Mobile de la Réunion de profiter de cette application. Sur Android, il est désormais possible de consulter sa messagerie vocale visuelle comme sur iOS.

A noter que des problèmes de connexion et de messagerie sur Samsung ont été résolus.

Si la version gratuite comporte des publicités, Free Mobile – Mon Compte se montre malgré tout très complète avec une multitude de services intégrés. La mouture sur iOS est toutefois plus riche en fonctionnalité que sur Android.

On y retrouve notamment le Suivi Conso avec Détails et factures, Multi-comptes, ou encore la zone de couverture.

Exemples de fonctionnalités sur iOS

Suivi Conso

● Application multi-comptes

● Montants forfait, hors forfait, etc

● Consommation voix, SMS, MMS, data, numéros spéciaux pour la France

● Consommation voix, SMS, MMS, data pour l’étranger

● Hors forfaits pour la France

● Hors forfaits pour l’étranger

● Consos incluses à l’étranger, pays par pays

● Détails des conso avec affichage du nom, rappel, faceTime et envoi de SMS

● Accès à toutes vos factures Free Mobile

● Graphiques de vos paiements et hors-forfaits

Messagerie visuelle

● Ecoute/Pause/Avance/Retour pour chaque message

● Possibilité d’effacer vos messages depuis l’application

● Affiche le nom de l’appelant si présent dans votre répertoire

● Ecoute sur haut parleur ou écouteur interne

● Accès aux nouveaux messages et messages archivés

● Rappel de l’appelant directement depuis la liste

● Export des messages vers d’autres applications (Dropbox, VLC, …)

Zone de couverture

● Visualisez les antennes relais Free directement sur la carte

● Utilisez le GPS afin de voir la présence d’antennes Free près de chez vous

● Toutes les antennes officielles directement depuis le site ANFR

● Mise à jour de la carte directement depuis l’application

Etat du réseau

● Visualisez les tickets d’incidents du réseau Free

◆ OPTIONS & SERVICES

● Modifiez les options et services associés à votre ligne

Mais aussi

● Protection de l’application par code ou Touch ID / Face ID

● Compatible avec les comptes multi-lignes

● Application universelle compatible iPhone, iPad

● Support 100% Retina

● Ajoutez autant de comptes FreeMobile que vous voulez (Application Multi-comptes)

● Ecoutez/effacez vos messages directement depuis l’application

● Retrouvez vos factures Free

● Accédez à la grille tarifaire de Free, la FAQ et autres documents utiles

● Compatible avec les imprimantes airPrint (impression des factures, détails de conso.)