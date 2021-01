Nouvelle promo chez Free Mobile pour un smartphone 5G

La boutique Free Mobile propose une nouvelles remises un smartphone 5G

De la 5G, un écran 120 Hz pour plus de fluidité dans les jeux, une batterie 4000 de mAh pour passer la journée sans encombre, Android 10, une caméra principale de 48 Mpx, de nombreux de capteurs pour plus de polyvalence et une compatibilité 700 Mhz, le Oppo Reno 4Z 5G 128 Go affiche une nouvelle promo dans la boutique en ligne de Free Mobile. Un smartphone milieu de gamme accessible pour quelques temps avec une réduction de 50€ soit 329 au lieu de 379€ en achat comptant. Cette promo s’applique également au paiement en 4 fois sans frais soit 83€ à la commande puis 3 fois 82€, ou encore en 24 fois sans frais, à savoir 137€ à la commande puis 24 fois 8€ .