Free veut savoir pourquoi vous le quittez

Free envoie désormais un questionnaire par mail pour connaitre les raisons d’une résiliation

Free a revu la présentation de ses mails envoyés aux abonnés et vient d’en ajouter un nouveau. Nous vous avons déjà parlé de la nouvelle formule des mails concernant la facturation Free Mobile, et dorénavant un nouveau mail a fait son apparition. Il s’adresse à ceux ayant résilié leur abonnement Freebox. Outre un petit message d’adieu, il est proposé de répondre à un questionnaire pour connaitre les raisons qui ont poussé l’abonné à résilier, et, par exemple, quel nouvel opérateur vous avez choisi.

Lorsque l’on clique sur le bouton “donner mon avis”, un questionnaire à choix multiple, composé de 10 pages, est lancé. Certaines de ces questions sont déjà proposées lorsque l’on demande une résiliation depuis l’espace abonné, mais cette fois, les abonnés reçoivent ce QCM par mail