Free Mobile : l’e-mail envoyé chaque mois aux abonnés pour leur indiquer une nouvelle facture se modernise

L’heure est décidément au dépoussiérage chez Free. Après avoir lancé un nouvel espace abonné, l’opérateur de Xavier Niel s’occupe de l’e-mail envoyé mensuellement à ses abonnés mobile pour leur signifier la disponibilité d’une nouvelle facture.

Un espace abonné flambant neuf à la présentation plus moderne et aux informations plus claires, mais pas seulement. Les abonnés Free Mobile ont aussi droit à un e-mail mensuel pour indiquer la disponibilité d’une nouvelle facture avec une nouvelle présentation.

L’ancienne version :

La nouvelle version :

On note ainsi la présence d’un encart en haut à droite rappelant les principales informations, à savoir les nom et prénom de l’abonné, son numéro de ligne mobile, son numéro client et enfin le numéro de la facture. Celui-ci contient par ailleurs un lien direct vers l’espace abonné Free Mobile.

On remarque également que la missive ne contient plus de facture au format PDF glissée en tant que pièce jointe. Il faudra par conséquent se connecter à son espace abonné pour la récupérer, en passant par le lien dans l’encart ou bien par celui glissé dans le texte. Bon à savoir lors de la réception d’un e-mail douteux indiquant provenir de Free Mobile et contenant une pièce jointe.

Enfin, l’opérateur de Xavier Niel met davantage en avant sa présence sur les réseaux sociaux avec un bandeau foncé contenant des liens vers ses comptes Facebook, Twitter, YouTube et Instagram.