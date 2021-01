Free Ligue 1 Uber Eats : l’application 100 % foot se dote d’une nouvelle fonction pratique sur iPhone

L’application Free Ligue 1 Uber Eats évolue sur iOS, avec une mise à jour ajoutant une nouvelle fonctionnalité et améliorant l’expérience utilisateur.

L’opérateur de Xavier Niel continue de peaufiner son service 100 % Foot. L’application Free Ligue 1 Uber Eats pour iOS profite ainsi d’une nouvelle mouture estampillée 1.4.0 apportant une nouvelle fonction pratique. Interrogés par Univers Freebox, les développeurs indiquent en effet avoir “ajouté une barre de progression du match sur la liste des matchs”. En parallèle, ils expliquent “avoir amélioré la stabilité de l’application et retirés certains éléments de l’interface qui n’étaient plus à propos”.

Rappelons que Free a étendu début septembre 2020 la période de gratuité de son nouveau service, et ce jusqu’à nouvel ordre. Par la suite, l’accès prendra fin sans facturation pour ceux dont ce service n’est pas inclus dans l’abonnement. Pour tous les autres, il restera disponible gratuitement. Sont ainsi concernés les abonnés Freebox Pop, Delta, One, Révolution/Révolution avec TV by CANAL et Freebox mini 4K (hors remise et offres promotionnelles pour les deux dernières box mentionnées). Les alertes sont d’ailleurs toujours attendues sur les Freebox. Pour utiliser le service, les abonnés ont pour seule possibilité de se rendre directement dans l’interface du service, accessible notamment via le canal 63. Ce nouveau média est par ailleurs disponible gratuitement et uniquement sur smartphone pour les abonnés mobiles au Forfait Free à 19,99 euros et abonnés Freebox Crystal et Freebox Delta S (hors offres promotionnelles). Sans oublier d’évoquer l’existence d’une chaîne YouTube, avec un accès gratuit aux émissions en décalé. D’après les derniers chiffres, il revendique plus de 500 000 utilisateurs. Une info de l’Équipe indiquait d’ailleurs un surplace après une ascension rapide.