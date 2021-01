Free Mobile permet désormais la migration vers son forfait 5G à certains abonnés à son offre intermédiaire

À certains abonnés au Forfait Série Free, l’opérateur ouvre les migrations vers sa seule offre 5G.

Passer à la 5G plus tôt que prévu, c’est ce que permet Free Mobile à certains abonnés à son forfait intermédiaire aux multiples formules. Comme le rapporte TiinoX83, les détenteurs d’un forfait Série Free 60 Go et 80 Go peuvent dorénavant migrer vers le forfait 5G 150 Go de l’opérateur en quelques clics depuis leur espace abonné. Selon d’autres remontées, les abonnés à une offre 50 Go à 9,99€ n’ont pour l’heure pas cette possibilité.

Lancé en juillet 2018, le forfait Série Free a vocation d’accompagner la montée en gamme de l’opérateur en améliorant son mix d’abonnés. Pour rappel, au-delà de la première année, les abonnés basculent automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99€ par mois. Le trublion semble ainsi répondre à une éventuelle demande d’abonnés désireux de passer à la 5G sans attendre le passage à l’offre supérieure. Pour rappel, l’opérateur couvre actuellement 41,75% de la population en 5G (3,5 GHz et 700 MHz).