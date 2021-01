Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : 2 offres Canal+ disponibles sur les Freebox, une carte interactive officielle pour tous les abonnés, des mises à jour

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Après avoir signé un contrat avec le RIP Poitou Numérique, Free propose à présent ses offres fibre à de premiers foyers desservis par ce réseau dans le département de la Vienne. Plus d’infos…

Abonnés Freebox avec TV by Canal : myCanal s’améliore sur iOS avec une nouvelle fonctionnalité très utile, l’application permet désormais de brider la qualité des vidéos et ainsi réduire la consommation de data sur mobile. Plus d’infos…

Canal+ a lancé jusqu’au 29 janvier sur Veepee “deux offres exclusives” accessibles aux abonnés Freebox. La première comprend l’accès à la chaînes cryptée mais aussi à Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Canal+ Family, Canal+ Décalé mais aussi les canaux digitaux Canal+ Premier League, Canal+ Formula One, Canal+ Moto GP et Top 14 ainsi qu’un catalogue de programmes en replay avec Canal + à la demande, le tout à 14,90€/mois pendant deux ans au lieu de 35,99€/mois. Plus d’infos…

Vous souhaitez tester votre éligibilité à la fibre optique et rester informé à chaque étape du raccordement ? Free a lis à jour cette semaine sa carte interactive officielle. Plus d’infos…

Fibre, 4G, 5G : Free lance une nouvelle carte pour tout savoir sur sa présence chez vous. Plus d’infos…

Multiposte pour Freebox TV : l’application gratuite pour regarder la télévision sur petits écrans s’améliore sur Android avec une amélioration des performances vidéo. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile : l’e-mail envoyé chaque mois aux abonnés pour leur indiquer une nouvelle facture se modernise pour plus de lisibilité. Plus d’infos…

L’opérateur a prolongé jusqu’au 28 janvier sa vente privée avec un iPhone 8 et des accessoires offerts pour tout abonnement à son forfait illimité. Plus d’infos…

Le forfait Série Free repasse la barre des 10€. L’opérateur propose jusqu’au 26 janvier une offre avec 70 Go de data en France métropolitaine, au prix 10,99€ pendant 1an. Plus d’infos…

Free Mobile : nouvelles remises sur 2 smartphones Huawei, jusqu’à -300€. Plus d’infos…

Annonces de la semaine