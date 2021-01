Fibre, 4G, 5G : Free lance une nouvelle carte pour tout savoir sur sa présence chez vous

L’opérateur de Xavier Niel lance une nouvelle carte pour connaître le nombre exact de prises fibres raccordables dans votre région, sa couverture en 4G et 5G et même le nombre de boutiques ouvertes près de chez vous.

Tout savoir sur la présence de Free chez vous. Iliad a aujourd’hui revu intégralement son site web, dorénavant bien plus riche en contenu. Parmi les nouveautés intégrées sur le site, un outil bien pratique pour suivre l’avancée de Free dans votre région.

En effet, dans la section “Réseaux”, en cliquant sur “présence en France”, vous vous retrouverez devant une carte interactive vous présentant plusieurs données intéressantes concernant la présence de Free près de chez vous.

Au départ, vous retrouverez ainsi toutes les informations à l’échelle nationale. Ainsi, Free compte aujourd’hui 9134 collaborateurs, 108 boutiques et 19 913 690 prises fibres éligibles. Vous retrouvez également la couverture 4G et 5G actuelle en France , soit respectivement 98.3% et 41.75% de la population

Et si vous voulez connaître la situation de votre région, il vous suffit de cliquer dessus. Si vous habitez en Centre Val de Loire par exemple, vous saurez entre autres, que 36.5% de la population de votre région est couverte en 5G et que 5 boutiques sont présentes près de chez vous.

Si cette carte est moins précise que celles déjà présentes sur le site officiel de Free (dédiées respectivement à la fibre, la couverture mobile et aux Free Centers), elle a le mérite de regrouper toutes les informations sur une seule page. Vous pouvez ainsi la découvrir en cliquant sur ce lien.