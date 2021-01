Iliad : la maison-mère de Free lance son nouveau site internet avec des contenus enrichis

Il était temps. Le groupe de Xavier Niel dégaine aujourd’hui un nouveau site internet plus moderne graphiquement et riche en informations.

A l’heure où il grandit en France et en Europe, Iliad lance ce matin un site internet flambant neuf. “Il était temps de raconter notre histoire et d’affirmer notre identité. Nous lançons aujourd’hui un nouveau site web, avec des contenus enrichis et une rubrique dédiée pour suivre notre actualité”, indique le groupe de Xavier Niel. Il faut dire que la précédente version laissait à désirer, trop vétuste et avare en informations sur le groupe.

L’évolution est manifeste, il est désormais possible de découvrir les engagements d’Iliad envers ses collaborateurs, mais aussi pour l’environnement ainsi que les grandes étapes des 20 années d’innovation du groupe, mais aussi sa vision d’opérateur Télécoms et ses valeurs RH. Trois rubriques principales animent désormais le site internet d’Iliad, “Actualités”, “Le Groupe” et “Communiqués”. C’est l’occasion aussi de découvrir la nouvelle devise d’Iliad, “liberté, vérité, simplicité”.