Une nouvelle plateforme gratuite proposant plus de 40 chaînes inédites devrait débarquer sur Freebox Pop et mini 4K

Pluto TV se lance en France le 8 février prochain, la plateforme de AVOD sera disponible notamment sur Android TV et devrait donc être disponible sur Freebox Pop et mini 4K.

Le propriétaire de la plateforme, ViacomCBS Networks International annonce aujourd’hui le lancement de Pluto TV en France le 8 février prochain. Gratuit et rémunéré par la publicité (AVOD), le service sera disponible sur “tous les écrans”, soit les TV connectées, smartphones, tablettes et PC via pluto.TV. Vous pourrez y accéder sur Android TV, Apple TV, Fire TV et Chromecast ainsi que via des applications mobiles. Ainsi, cette plateforme devrait être disponible sur Freebox Pop, voir peut être mini 4K, selon la version d’Android TV nécessaire pour une compatibilité avec l’application.

Qu’est-ce que Pluto TV ?

Pensée comme un nouveau concept de télévision linéaire, cette plateforme propose plus de 40 chaînes conçues spécialement pour les utilisateurs. Parmi ce catalogue, vous retrouverez Pluto TV Ciné, Pluto TV Action, Pluto TV Drama, toutes éditorialisées autour de programmes couvrant les genres les plus appréciés pour répondre à toutes vos envies.

Le groupe ViacomCBS Networks International annonce avoir noué des partenariats avec un “grand nombre d’éditeurs et de distributeurs internationaux et français […] afin d’offrir une importante variété de contenus“. A noter qu’aucun compte ne sera nécessaire pour accéder à cette plateforme, puisque la rémunération se fera uniquement via la publicité. La plateforme s’est déjà lancé au Royaume-Uni, en Allemagne, en Amérique latine et compte près de 36 millions d’utilisateurs actifs dans le monde. Prochain pays ciblé par Pluto TV : l’Italie avec un lancement prévu fin 2021.