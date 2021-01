Iliad dévoile sa nouvelle devise “liberté, vérité, simplicité”

Liberté, vérité, simplicité, telle est la nouvelle devise de la maison-mère de Free. Mais pourquoi ? Le groupe de Xavier Niel explique son choix.

De doux airs de Liberté, Egalité, Fraternité. A l’occasion du lancement ce matin de son nouveau site internet et de la présentation de ses 10 engagements pour le climat, le groupe Iliad dévoile sa nouvelle devise.

“Nous sommes un groupe européen, né en France. Notre tempérament révolutionnaire vient sûrement de là… Un tempérament que résume bien notre devise : liberté, vérité, simplicité”, annonce ce matin la maison-mère de Free.

Symbolisant la liberté, le nom de Free n’est pas le fruit du hasard. “Forts de la conviction que les consommateurs doivent être libres, nous avons bouleversé le marché des Télécoms avec nos offres historiques sans engagement. La liberté, c’est aussi la défense du consommateur. Nous avons toujours combattu les monopoles, les positions dominantes qui restreignent les choix d’achat. La liberté, c’est enfin la qualité des connexions qui permet la liberté des usages. Grâce à la fibre, grâce à la 4G et bientôt à la 5G, nous dessinons un monde où chacun peut être, partout et tout le temps, sans entrave, relié au monde”, explique Iliad.

Souvent mis en avant par Free et associé à son ADN, la transparence laisse place désormais à la “vérité”. Le groupe de Xavier rappelle avoir milité sans relâche et ce “depuis toujours pour le juste prix des télécommunications”. Et d’ajouter avoir été le premier à “démocratiser les Appels et les SMS en illimité avec notre Forfait Free à moins de 20€”. Son objectif est d’investir massivement dans les infrastructures “pour délivrer un service au meilleur coût”. Pour le groupe, “la vérité, c’est aussi dire clairement quels sont les impacts de notre activité sur l’environnement et veiller à les réduire au maximum”.

La simplicité des offres fait aussi partie depuis longtemps de la philosophie de Free. Le groupe Iliad reprend ainsi aujourd’hui ce qualificatif dans sa nouvelle devise. “Nos produits sont à la pointe de l’innovation technologique, mais nous avons toujours voulu que leur utilisation ne soit jamais un problème. Nos offres commerciales sont ultra simples et lisibles, à l’image de notre 2h-2€. Cette simplicité ne vient pas de nulle part. Elle est le reflet direct de notre fonctionnement interne. Nous n’aimons pas les structures hiérarchiques lourdes, qui complexifient les prises de décision. Nous privilégions la flexibilité, l’agilité et l’autonomie”, précise enfin le groupe. Reste désormais à appliquer cette devise en toute circonstance.