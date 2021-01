Free annonce offrir un nouveau cadeau à ses abonnés Freebox sauf Pop

Free et Canal+ font découvrir gratuitement cette semaine aux abonnés Freebox le premier épisode de la nouvelle série « OVNI(S) » sur l’AKTU Free.

Après le 1er épisode de la série « Face au Crime » de National Geographic la semaine dernière, Free offre dès aujourd’hui en partenariat avec Canal+ le 1er épisode de la nouvelle création originale « OVNI(S) » de la filiale de Vivendi. Pour en profiter, rendez-vous sur l’AKTU Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. Pour la Freebox Delta et mini 4k, il suffit de sélectionner l’icône “AKTU Free” depuis le menu Home. Pour rappel, les abonnés Freebox Pop n’y ont pas accès.

Le pitch, “1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée lorsque sa fusée explose au décollage. Alors qu’il pensait avoir touché le fond, il est muté à la tête d’un bureau d’enquête spécialisé sur les OVNIS géré par une équipe qui donne effectivement l’impression de vivre sur une autre planète. Sa mission : trouver des explications scientifiques aux apparitions de soucoupes volantes qui défraient la chronique. Un véritable enfer pour ce cartésien invétéré qui n’a plus qu’une idée en tête : se tirer de là au plus vite. Mais un événement extraordinaire va bouleverser ses certitudes, et lui ouvrir les portes d’un monde où plus rien n’est impossible.”

OVNI(s) compte 12 épisodes de 30 minutes. Pour les non-abonnés Canal, la filiale de Vivendi a lancé ce matin deux offres promotionnelles.