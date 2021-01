Canal+ lance “deux offres exclusives” accessibles aux abonnés Freebox

Canal+ lance aujourd’hui deux offres TV+ Digital sur le site Veepee. L’une comprend toutes les chaînes Canal+. Les abonnés des opérateurs peuvent en profiter.

Du cinéma, du sport et des séries en live et en replay, Canal+ dégaine ce matin deux nouvelles offres sur le site d’e-commerce Veepee. Ainsi jusqu’au 29 janvier prochain, la filiale de Vivendi propose pour toute nouvelle souscription directement sur le site d’e-commerce Veepee, deux types d’abonnement en promo.

Le premier comprend l’accès à la chaînes cryptée mais aussi à Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Canal+ Family, Canal+ Décalé mais aussi les canaux digitaux Canal+ Premier League, Canal+ Formula One, Canal+ Moto GP et Top 14 ainsi qu’un catalogue de programmes en replay avec Canal + à la demande, le tout à 14,90€/mois pendant deux ans au lieu de 35,99€/mois. A l’issue des 24 mois, le contrat d’abonnement sera renouvelé sauf résiliation pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de reconduction (à titre indicatif au 14 janvier 2021 pour un engagement de 12 mois : 40,99€/mois).

La deuxième offre comprend un abonnement TV+Digital à Canal+ et Canal+ décalé au prix de 9,90€/mois pendant 2 ans au lieu de 20,99€/mois. A l’issue des 24 mois (+ le mois en cours), le contrat sera renouvelé pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat (à titre indicatif au 14 Janvier 2021 pour un engagement de 12 mois à CANAL+ : 25,99€/mois).

Les deux offres sont disponibles par satellite, sur les box des opérateurs et notamment sur les Freebox (Adsl et fibre) mais aussi sur la TNT. Inclus également, Cafeyn et le multi-écrans de myCANAL, un service permettant de profiter d’une sélection de chaines ainsi que des programmes inclus dans votre abonnement Canal+ depuis PC/MAC ou via l’application myCANAL depuis tablette/smartphone (iOS, Android et Windows phone), Apple TV et Android TV. Un service limité à une seule connexion à la fois, sauf abonnement à une offre spécifique.