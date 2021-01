Clin d’oeil : intervention glaciale d’Orange sur le mont antenne

Placé ce samedi 16 janvier en vigilance Orange, le département de l’Ain a vécu ce week-end un épisode neigeux. Du verglas et de neige un peu partout et la nécessité pour les opérateurs d’intervenir sur des antennes mobiles, notamment Orange.

Lors de perturbations neigeuses, les réseaux des telcos sont souvent soumis à rude épreuve. Les équipes techniques d’Orange le savent et ont bravé le froid ce week-end pour rétablir le réseau en région pour un certain nombre d’abonnés. Comme par exemple dans la commune de Confort dans l’Ain, où les techniciens du Réseau Structurant de l’opérateur sont intervenus sur une antenne recouverte de neige et de glace empêchant tout signal, dans le but “de rétablir 400 clients “, explique sur Twitter Yves Berenguer, directeur Unité d’Intervention Auvergne-Rhône-Alpes de l’opérateur historique. Un spectacle aussi périlleux que contemplatif.