Multiposte pour Freebox TV : l’application gratuite pour regarder la télévision sur petits écrans s’améliore sur Android

Avis aux abonnés Freebox, l’application Multiposte pour Freebox TV vient d’être mise à jour sur Android.

Comment regarder gratuitement les chaînes de votre Freebox sur smartphone ou tablettes ? Avec le service multiposte de Free et certaines applications, c’est facile. L’une d’entre elle, justement nommée “Multiposte pour Freebox TV” déploie en ce moment une mise à jour sur le Playstore, estampillée 1.20. Peu d’informations sont fournies par les développeurs, indiquant simplement que cet update améliore les performances vidéos de l’application.

Disponible gratuitement sur le Play Store, Multiposte pour FreeTV permet pour rappel de visualiser toutes les chaînes disponibles dans le service Multiposte de Freebox TV, sur smartphone et tablette tactile. Elle laisse le choix entre les différentes sources (auto, bas débit, HD et standard), entre lesquelles on bascule assez simplement. Pour l’utiliser, il faut être connecté au réseau Wi-Fi de votre Freebox.