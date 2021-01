Freebox Pop et mini 4K : Okoo, le service jeunesse de France TV fait peau neuve

Une nouvelle interface plus adaptée à l’âge des enfants.

Lancée en décembre 2019 en compensation de France 4 dont l’arrêt est prévu en août 2021, la plateforme Okoo permet de retrouver toutes les vidéos et tous les dessins animés de France Télévisions pour les enfants dans un service sécurisé et spécialement pensé pour les 3 à 12 ans et leurs parents.

Disponible sur les Freebox, l’application Okoo évolue aujourd’hui sur Android TV et notamment sur les Freebox Pop et mini 4K. Disponible dans la rubrique Replay d’Oqee mais aussi dans les applications pré-installées dans la partie Android, la plateforme se dote d’une nouvelle interface “mieux adaptée à l’âge de votre enfant, plus fluide et plus accessible”, indique le service. Trois univers différents sont désormais accessibles dans une seule et même application.

Autre nouveauté, de nouveaux contenus font leur apparition comme Les contes de Lupin, Simon en anglais, la saison 8 inédite de Peppa Pig et la saion 4 inédite des Mystérieuses cités d’or.

Okoo propose plus de 3500 vidéos, des dessins animés, des émissions, des nouveautés, des exclusivités, et de nombreux héros comme Ninjago, Masha et Michka, C’est toujours pas sorcier, Une saison au zoo, Les Pyjamasques, Askip, Avatar, Scooby-doo !, Lolirock, Titeuf, Angelo la débrouille, Oscar et Malika, Paf le Chien, et bien d’autres encore. Vous pouvez retrouver notre test d’Okoo.