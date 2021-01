Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms… Bouygues Telecom à Miami, Orange parie sur le mauvais cheval…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

25 janvier 2011 : Orange rachète Dailymotion

Dailymotion a longtemps souhaité être le réel concurrent au géant YouTube et à ses débuts, au niveau français, ça marchait. C’est sur cette plate-forme que de nombreux vidéastes ont réalisés leurs premières expériences avant de migrer sur YouTube pour devenir des stars du net (par exemple Cyprien, Norman qui font partie des cadors français ont commencé sur Dailymotion). Et Orange, le 25 janvier 2011, a racheté 49% de la plateforme en espérant relancer la machine… sans réel succès. Pas de chance.

26 janvier 1926 : Première retransmission publique en direct de la télévision

“It’s a live ! “, c’est en effet il y’a maintenant 95 ans que la première diffusion d’un programme télévisuel a été réalisée. Il s’agissait d’une séance londonienne dédiée aux membres de la Royal Institution, le 26 janvier 1926. L’écran diffusait ainsi une retransmission sous la forme d’une image en 30 lignes, sur laquelle était discernable la silhouette d’un personnage situé dans la pièce annexe. C’est la naissance de la télévision, même s’il reste encore beaucoup de chemin à faire avant d’arriver à nos centaines de chaînes en direct.

Ici l’inventeur écossais John Logie Baird posant à côté de son invention.

27 janvier 2011 : Online chamboule le marché des offres de serveurs dédiés

La filiale dédié à l’hébergement dédié d’Iliad, devenue Scaleway, révolutionnait les standards du marché avec des offres inédites. Le 27 janvier 2011, la société annonçait ainsi un nouveau catalogue d’offres Dedibox, divisant par deux les prix les moins chers du marché, sans engagement ni frais d’installation. Sans rentrer dans le détail, vous pouvez retrouver la gamme d’offre lancée à l’époque.

28 janvier 2015 : Bbox Miami

Une Bbox bien connue des français fête son anniversaire cette semaine : la Miami. Présentée en décembre 2014, cette première box “de nouvelle génération”, intégrant le service d’exploitation Android TV était enfin disponible pour les abonnés Bouygues Telecom souhaitant migrer.

Le décodeur se distinguait donc, non seulement avec l’accès aux applications Android, mais aussi avec sa connectivité Bluetooth, sa petite taille, sa compatibilité native avec Chromecast.. Une nouveauté qui arrivait juste avant la première box sous Android de Free : la mini 4K.

31 Janvier 2001 : Les consoles Sega, c’est fini

C’est la fin d’un des géant des consoles de jeux des années 80-90. Après les difficultés de ventes de la Dreamcast, Sega se retire officiellement du marché des consoles de jeux vidéos le 31 janvier 2001. Si la chronique n’aborde pas souvent le sujet des jeux vidéos, il convient de rendre hommage à cette firme légendaire, 20 ans après sa disparition de nos salons.