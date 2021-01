Google Lens propose une nouvelle fonctionnalité bien pratique

Le pendant visuel de Google assistant permet désormais la traduction en temps réel, même hors connexion.

Parfois assez méconnue, l’application Google Lens est cependant très pratique. D’un simple scan via votre appareil photo, elle permet de copier du texte imprimé ou encore de partager l’addition au restaurant, mais aussi une fonctionnalité de traduction en direct. Une possibilité particulièrement appréciée lors des voyages à l’étranger.

C’est cette dernière fonctionnalité qui a été améliorée par la firme de Mountain View explique 9to5Google. Il est désormais possible de traduire les panneaux, menus et autres documents en temps réel sans utiliser de data. Fini le risque de de hors-forfait.

Via cette mise à jour, l’application permet donc de télécharger des langues à traduire en ligne. Ces traductions prendront quelques dizaines de mégaoctets et une fois installées, vous n’aurez plus qu’à scanner vos écrits pour en comprendre le sens. A noter quelques limitations en hors-ligne, notamment le fait de sélectionner le texte ligne par ligne, réservé à l’utilisation lorsque l’on est connecté à internet.

Une fonctionnalité qui prendra réellement son sens lorsque les voyages seront sans risques, mais qui reste appréciable. Son déploiement a déjà commencé, mais il est progressif et il faudra peut être patienter pour en profiter.