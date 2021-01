Auchan Telecom : un forfait 30 Go en promotion à 2,99 euros par mois

Auchan Telecom propose un forfait mobile à tout petit prix avec une bonne quantité de data. Le tarif ne vaut toutefois que durant les 6 premiers mois.

Plus beaucoup de temps pour en profiter. Jusqu’à ce soir, Auchan Telecom propose en effet un forfait mobile 30 Go sans engagement à 2,99 euros par mois. Le tarif est valable pendant les 6 premiers mois, avant un passage à 12 euros. Notez par ailleurs qu’il faudra payer 10 euros pour la carte SIM triple découpe, au moment de la commande.

Le forfait 30 Go inclut les appels/SMS/MMS en illimité, 30 Go utilisables en 3G/4G depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà) et 3 Go en roaming depuis l’Europe et les DOM.

Comme Cdiscount Mobile ou NRJ Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, récemment devenu une filiale de Bouygues Telecom. Elle utilise les réseaux de Bouygues Telecom, Orange et SFR.