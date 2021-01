Le saviez-vous ? Free laisse trois choix à ses abonnés Freebox pour éviter de crouler sous les factures

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Free permet de ne plus recevoir ses factures Freebox, que ce soit par e-mail ou au format papier. Il faudra bien évidemment continuer à les honorer.

Certains aiment bien avoir le papier ou l’e-mail pour être averti d’une nouvelle facture, quand d’autres préféreraient ne pas être envahis inutilement lorsqu’il n’y a quasiment aucune surprise concernant le montant à payer chaque mois. Une vérification sur le compte bancaire peut en effet suffire à ces derniers.

Free laisse justement le choix à ses abonnés Freebox concernant cet aspect. L’opérateur propose même trois choix : la facture papier et par e-mail, la facture e-mail uniquement et aucune facture. Cela se passe dans l’Espace abonné accessible à l’adresse https://subscribe.free.fr/login/, en allant dans la rubrique “Mon abonnement”.

De là, faire défiler, aller dans la sous-rubrique “Facturation” et l’option “Gérer la réception de mes factures”.

Il ne reste alors plus qu’à choisir le mode de réception qui vous convient le plus et à valider. Dans le cas d’une facture papier, vous serez invités à renseigner une adresse de facturation.