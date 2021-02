Free va lancer dès ce soir une nouvelle offre spéciale et pourrait créer la surprise

Free Mobile dégainera ce 1er février à 19h une nouvelle vente privée sur Veepee.fr.

Quel modèle succèdera à l’iPhone 8 reconditionné ? Le rendez-vous est pris. Free Mobile s’apprête à lancer aujourd’hui une nouvelle offre spéciale sur le site d’e-commerce. Il s’agira une nouvelle fois de son forfait Free Mobile illimité proposé au tarif habituel, soit 19,99 euros par mois ou 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox (et même 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop). Le tout avec un smartphone offert. Seule différence, l’opérateur de Xavier Niel tient aujourd’hui à garder le secret sur le modèle proposé. En atteste l’illustration de la vente privée, l’habituelle photo du mobile n’apparaît plus et laisse place ici à une image de cadeau. Il faudra donc attendre le top départ ce soir à 19h pour tout savoir. Une surprise en perspective ?